Москва21 июлВести.В московском аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду на 36 млн рублей, сообщает ФТС России.
Пассажирка, прибывшая из Дубая, была остановлена во время прохода по зеленому коридору в VIP-зале в ходе выборочного контроля.
Незадекларированные товары на сумму 36 млн рублей обнаружили у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубаяговорится в публикации ведомства в MAX
В ручной клади и багаже инспекторы нашли много драгоценностей, а также несколько пар обуви и аксессуары известных мировых брендов.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере". Женщина, со своей стороны, пояснила, что эти ценности – ее личные, а таможенных правил она не знает.
При этом вину она признала и внесла таможенные платежи в размере 9 млн рублей, а также перечислила в федеральный бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба – более 18 млн рублей.
В связи с возмещением ущерба уголовное дело в ее отношении было прекращено, сообщили в ФТС.