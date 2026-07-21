В Шереметьево у прибывшей из Дубая россиянки нашли контрабанду на 36 млн Контрабанда ювелирных изделий на 36 млн рублей пресечена в Шереметьево

Москва21 июл Вести.В московском аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду на 36 млн рублей, сообщает ФТС России.

Пассажирка, прибывшая из Дубая, была остановлена во время прохода по зеленому коридору в VIP-зале в ходе выборочного контроля.

Незадекларированные товары на сумму 36 млн рублей обнаружили у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая говорится в публикации ведомства в MAX

В ручной клади и багаже инспекторы нашли много драгоценностей, а также несколько пар обуви и аксессуары известных мировых брендов.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере". Женщина, со своей стороны, пояснила, что эти ценности – ее личные, а таможенных правил она не знает.

При этом вину она признала и внесла таможенные платежи в размере 9 млн рублей, а также перечислила в федеральный бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба – более 18 млн рублей.

В связи с возмещением ущерба уголовное дело в ее отношении было прекращено, сообщили в ФТС.