Москва30 июнВести.В Краснодаре сотрудники таможни обнаружили 317 полудрагоценных камней в 12 посылках из Таиланда, предназначавшиеся для местной жительницы, возбуждены четыре уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
В сопроводительных документах получательница указывала, что заказывает стекло и бижутерию. По результатам экспертизы выяснилось, что это ограненные аметисты, корунды, шпинель, хризолиты, аквамарины, скаполиты и турмалины.
При обыске дома у женщины нашли еще более 20 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней.
Возбуждено 4 уголовных дела: три из них по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), еще одно – по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)сказано в сообщении
Таможенники установили, что минералы ввозились в Россию для перепродажи через различные интернет-платформы. Товарные партии получательница не декларировала. Общая сумма подлежащих уплате таможенных платежей превысила 2,5 миллиона рублей.