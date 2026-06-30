Жительницу Краснодара заподозрили в контрабанде драгоценных камней из Таиланда

В Краснодаре пресекли канал контрабанды полудрагоценных камней из Таиланда Жительницу Краснодара заподозрили в контрабанде драгоценных камней из Таиланда

Москва30 июн Вести.В Краснодаре сотрудники таможни обнаружили 317 полудрагоценных камней в 12 посылках из Таиланда, предназначавшиеся для местной жительницы, возбуждены четыре уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

В сопроводительных документах получательница указывала, что заказывает стекло и бижутерию. По результатам экспертизы выяснилось, что это ограненные аметисты, корунды, шпинель, хризолиты, аквамарины, скаполиты и турмалины.

При обыске дома у женщины нашли еще более 20 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней.

Возбуждено 4 уголовных дела: три из них по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), еще одно – по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) сказано в сообщении

Таможенники установили, что минералы ввозились в Россию для перепродажи через различные интернет-платформы. Товарные партии получательница не декларировала. Общая сумма подлежащих уплате таможенных платежей превысила 2,5 миллиона рублей.