Таможня в Петербурге обнаружила драгоценности на 3,4 млн в тапках и тетрадках

Петербуржец пытался провезти драгоценности на 3,4 млн в тетрадях и тапках Таможня в Петербурге обнаружила драгоценности на 3,4 млн в тапках и тетрадках

Москва4 авг Вести.Петербуржец пытался переправить контрабандой из Шри-Ланки в Россию коллекцию из 40 самоцветов стоимостью свыше 3,4 млн рублей, но его действия пресекли сотрудники Северо-Западной оперативной и Пулковской таможен. Об этом сообщается на сайте ФТС.

Сначала были выявлены два подозрительных международных почтовых отправления с якобы личными вещами и канцелярскими принадлежностями.

Однако при проверке в специально вырезанных тайниках тетрадей в клеточку были обнаружены пакетики с 18 ограненными камнями и бирками с описанием.

Дальнейшее расследование вывело таможенников на 43-летнего петербуржца, который, находясь за границей, отправлял посылки в родной город самому себе говорится в публикации

Когда мужчина вернулся в Россию, то был остановлен при прохождении зеленого коридора в аэропорту Пулково.

При досмотре у путешественника обнаружили еще 22 самоцвета, восемь из которых он разложил по карманам, а 14 спрятал в перчатку и поместил в обувь для плавания, которую перевозил в своем чемодане.

Нарушитель признался, что организовал схему нелегального ввоза минералов для их последующей продажи через собственный сайт.

Проведенная экспертиза показала, что в изъятой партии были различные природные полудрагоценные цветные ограненные камни, в том числе хризолит, аквамарин, желтый сапфир, лунный камень и некоторые другие.

В отношении нарушителя было возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, санкции по которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в ФТС.