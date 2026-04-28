Москва28 апрВести.В Москве задержали француза, укравшего из музея Сен-Реми коллекцию золотых монет на 53 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России в MAX.
Противоправная деятельность иностранца, разыскиваемого Интерполом, была пресечена совместно с сотрудниками ФСБ и МВД.
Гражданин Франции, 29-летний Антони Кастелейн, являлся сотрудником исторического музея. Используя служебное положение, он похитил и незаконно ввез в Россию часть экспонатов музея – золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона IIIсказано в сообщении
Общая стоимость украденного оценивается в 53 млн рублей.
Установлено, что в 2023-2024 годах мужчина неоднократно приезжал в Москву, где реализовывал украденные ценности нумизматическим организациям и частным коллекционерам. Для беспрепятственного прохождения таможенного контроля Кастелейн смешивал редкие монеты с евроцентами в своем кошельке.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято 79 предметов. Экспертиза показала, что 78 из них – оригинальные и являются культурными ценностями, одна монета является копией.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф до 1 млн рублей. Следственные действия продолжаются.