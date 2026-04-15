Москва15 апрВести.Житель Амурской области нелегально отправил в другой город три золотых слитка общей стоимостью около 54 миллионов рублей. Об этом сообщила "Российская газета".
По данным издания, более 4,3 кг драгоценного металла он отправил транспортной компанией.
Из оборота изъяли три слитка, которые содержат более 4,3 килограмма золота. Общая стоимость – более 54 миллионов рублейговорится в публикации
Уточняется, что целью операции была продажа золота в другом городе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 191 (незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере).
Нарушитель находится под подпиской о невыезде.