Вывоз золотых слитков из России теперь под запретом

В России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков Вывоз золотых слитков из России теперь под запретом

Москва1 мая Вести.В России начал действовать запрет на вывоз аффинированного золота в слитках весом свыше 100 граммов. Указ об этом президент России Владимир Путин подписал в конце марта.

Закон предусматривает ряд исключений. Физические лица смогут вывозить золото в страны ЕАЭС через московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также через владивостокский Кневичи – при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Такое же разрешение потребуется тем, кто захочет вывезти слитки в государства за пределами ЕАЭС через те же воздушные пункты пропуска.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели также сохраняют право на вывоз золота в страны, не входящие в союз.

Проверять соблюдение новых правил таможенники будут в том числе с помощью мобильных устройств – через них можно будет убедиться в наличии у путешественника разрешения Федеральной пробирной палаты, сообщал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Ранее стали известны российские регионы с крупнейшими запасами золота.