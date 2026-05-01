В России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков свыше 100 граммов

В России запретили вывозить золото из страны В России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков свыше 100 граммов

Москва1 мая Вести.С 1 мая на территории Российской Федерации вступил в силу запрет на вывоз за рубеж аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведение коснется как физических, так и юридических лиц. Основной целью закона является регламентация оборота драгоценного металла при его перемещении через государственную границу.

При этом предусмотрен ряд исключительных случаев. В частности, вывоз золотых слитков массой более установленного лимита разрешен в страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Однако такая процедура возможна только через специализированные воздушные пункты пропуска, к которым отнесены московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также аэропорт Кневичи во Владивостоке. Обязательным условием для этого является наличие разрешительного документа, выданного Федеральной пробирной палатой (ФПП).

Аналогичные правила действуют и для частных лиц, планирующих вывоз золота в государства, не входящие в ЕАЭС. Для осуществления такой операции гражданам также потребуется получить одобрение ФПП и воспользоваться услугами указанных международных аэропортов.

Кроме того, оговоренные в указе преференции затрагивают деятельность юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих поставки слитков в страны дальнего зарубежья.

Ранее стало известно, что золото дешевеет почти на 2% после заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива.