Москва18 маяВести.На полгода продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующий документ уже подписан правительством.
Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на 6 месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2026 годаговорится в заявлении
Уточняется, что мера позволяет увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счет привлечения вторичного сырья.
Ранее Госдума приняла закон, направленный на сокращение незаконного оборота драгоценных металлов.