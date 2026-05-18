На полгода продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из РФ

Москва18 мая Вести.На полгода продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующий документ уже подписан правительством.

Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на 6 месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2026 года говорится в заявлении

Уточняется, что мера позволяет увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счет привлечения вторичного сырья.

Ранее Госдума приняла закон, направленный на сокращение незаконного оборота драгоценных металлов.