В РФ продлен запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств В России продлили ограничения по продаже алкоголя вблизи опасных производств

Москва26 апр Вести.Российские власти продлили ограничения на продажу алкоголя вблизи опасных производств. Соответствующий закон опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

В скором времени истекает сила действия аналогичного закона, из-за чего правительство издало новый документ, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года и продлится до 1 сентября 2032 года.

Уточняется, что продажа спиртного будет запрещена вблизи опасных производств, которые будут определяться региональными властями. В общепите приобрести алкоголь также нельзя.

Ранее депутаты Госдумы начали готовить законопроект об ответственности для организаторов нелегальных курьерских доставок алкоголя.