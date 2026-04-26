Москва26 апрВести.Российские власти продлили ограничения на продажу алкоголя вблизи опасных производств. Соответствующий закон опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
В скором времени истекает сила действия аналогичного закона, из-за чего правительство издало новый документ, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года и продлится до 1 сентября 2032 года.
Уточняется, что продажа спиртного будет запрещена вблизи опасных производств, которые будут определяться региональными властями. В общепите приобрести алкоголь также нельзя.
Ранее депутаты Госдумы начали готовить законопроект об ответственности для организаторов нелегальных курьерских доставок алкоголя.