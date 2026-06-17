В Петербурге не будут продавать алкоголь во время "Алых парусов"

В Петербурге запретят продажу алкоголя на празднике выпускников "Алые паруса" В Петербурге не будут продавать алкоголь во время "Алых парусов"

Москва17 июн Вести.Ограничение на продажу алкоголя будет действовать в Санкт-Петербурге 27 июня во время проведения праздника "Алые паруса". Об этом сообщили в администрации города.

Установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Санкт‑Петербурга в день проведения установленного в соответствии с Законом Санкт‑Петербурга от 12.10.2005 № 555−78 "О праздниках и памятных датах в Санкт‑Петербурге" праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" говорится в сообщении администрации

Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать в магазинах с 22.00 26 июня до 11.00 28 июня. Запрет не распространяется на организации общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.