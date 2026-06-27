Факелы Ростральных колонн зажгут на "Алые паруса" в Петербурге

В Санкт-Петербурге на праздник "Алые паруса" зажгут факелы Ростральных колонн Факелы Ростральных колонн зажгут на "Алые паруса" в Петербурге

Москва27 июн Вести.В Санкт-Петербурге на праздник выпускников "Алые паруса" загорятся факелы Ростральных колонн. Об этом комитет по энергетике и инженерному обеспечению города сообщил в MAX.

Огонь на Ростральных колоннах появится в период с 0.30 до 1.30 ночью 28 июня.

В честь торжества, на которое приезжают выпускники со всей России, 28 июня с 00:30 до 01:30 будут зажжены факелы Ростральных колонн говорится в сообщении

Праздник пройдет в ночь с 27 на 28 июня.

Ранее сообщалось, что во время "Алых парусов" в Санкт-Петербурге запрещена продажа алкоголя. Ограничение действует с 22.00 пятницы 26 июня до 11.00 воскресенья 28 июня. При этом запрет не касается организаций общественного питания и магазинов беспошлинной торговли.