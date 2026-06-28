Праздник выпускников "Алые паруса" проходит в Санкт-Петербурге Праздник "Алые паруса" проходит в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади

Москва28 июн Вести.В Санкт-Петербурге проходит праздник выпускников школ "Алые паруса".

Первая часть мероприятия, включающая в себя большой концерт, проходит на Дворцовой площади. После полуночи начнется водно-пиротехническое шоу на Неве с участием брига "Россия".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов традиционно поприветствовал выпускников и дал старт торжеству ударом в рынду.

Накануне стало известно, что на праздник "Алые паруса" загорятся факелы Ростральных колонн. Огонь появится в период с 0.30 до 1.30 в ночь на 28 июня.

Праздник выпускников впервые прошел в Ленинграде в 1968 году. Мероприятие быстро приобрело статус городской традиции. В 1990-е годы традиция была прервана, а в 2005 году возобновлена.