На Неве прошла первая репетиция "Алых парусов" Бриг "Россия" провел первую репетицию "Алых парусов" в Санкт-Петербурге

Москва12 июн Вести.В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция праздника выпускников "Алые паруса – 2026", которую провел бриг "Россия". Об этом сообщают "Известия".

Жители и гости города пришли на Дворцовую набережную и стрелку Васильевского острова, чтобы увидеть репетицию.

Бриг "Россия" начал движение от Сенатской площади через разведенные мосты говорится в публикации

Отмечается, что створки мостов специально для мероприятия подняли на несколько часов раньше, чем обычно. Бриг прошел Дворцовый мост, затем совершил разворот на 360 градусов напротив Зимней канавки.