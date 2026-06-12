Москва12 июнВести.В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция праздника выпускников "Алые паруса – 2026", которую провел бриг "Россия". Об этом сообщают "Известия".
Жители и гости города пришли на Дворцовую набережную и стрелку Васильевского острова, чтобы увидеть репетицию.
Бриг "Россия" начал движение от Сенатской площади через разведенные мостыговорится в публикации
Отмечается, что створки мостов специально для мероприятия подняли на несколько часов раньше, чем обычно. Бриг прошел Дворцовый мост, затем совершил разворот на 360 градусов напротив Зимней канавки.