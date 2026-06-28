Выпускники на "Алых парусах" больше всех ждали выступлений Елки и Люси Чеботиной

Елка и Люся Чеботина стали самыми ожидаемыми артистами на "Алых парусах" Выпускники на "Алых парусах" больше всех ждали выступлений Елки и Люси Чеботиной

Москва28 июн Вести.Самыми ожидаемыми выступлениями на "Алых парусах" в Санкт-Петербурге стали концерты Елки и Люси Чеботиной, сообщил корреспондент ТАСС, который провел опрос среди выпускников на Дворцовой площади.

Мне очень все нравится здесь, все такие дружелюбные, все радостные, что экзамены, наконец-то, прошли. Артисты просто потрясающие. Больше всего жду Люсю Чеботину и, конечно же, Елку рассказала выпускница по имени Кристина

Другая выпускница, Арина, заявила, что праздник превзошел ожидания ее и ее одноклассников.

Среди артистов, которые выступают на "Алых парусах", также Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко, Алекс Лим, Алена Свиридова, Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа Tritia, Юлия Пересильд и группа "Мандрагора".