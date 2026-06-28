Москва28 июн Вести.В Санкт-Петербурге проходит традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Для многих молодых людей символический проход корабля знаменует переход из детства во взрослую жизнь. Об этом заявила "ИС Вести" одна из выпускниц.

С этого момента меняется статус вчерашних школьников, а также отношение окружающих к ним, подчеркнула она.

Алые паруса - символ уходящего детства. И наступления молодости!… Еще хочется побыть ребенком, но уже говорят все, что мы - взрослые. сказала выпускница

Традиционный проход по Неве брига "Россия" под алыми парусами сопровождается водно-пиротехническим шоу.