Репетиция "Алых парусов" в Петербурге пройдет без зрителей На генеральную репетицию "Алых парусов" в Петербурге публику не пустят

Москва25 июн Вести.Генеральная репетиция праздника выпускников школ Санкт-Петербурга "Алые паруса" пройдет без публики, сообщил ТАСС вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Генеральная репетиция является частью технической подготовки к празднику, и доступ публики на нее не предусмотрен пояснил чиновник

Генеральная репетиция пройдет с 20.00 московского времени 26 июня до 02.30 27 июня. В связи с ее проведением с 19.00 26 июня в центре города будут действовать ограничения движения транспорта и пешеходов.

Вице-губернатор, в частности, предупредил, что с 19.00 26 июня будет закрыто движение по Дворцовому, Троицкому и Благовещенскому мостам. В 20.35 последний откроется для движения, чтобы петербуржцы могли выехать из центра.

Праздник "Алые паруса" пройдет 27 июня. Вечером на Дворцовой площади состоится большой концерт, участие в котором примут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Filatov & Karas и другие артисты. Позднее по Неве пройдет бриг "Россия" под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу. Праздник могут посетить исключительно выпускники, а также их сопровождающие – все, у кого имеются именные пригласительные билеты с QR-кодами.