Москва23 июнВести.В Петербурге в период проведения праздника выпускников школ "Алые паруса" будут приняты усиленные меры безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
В период проведения "Алых парусов" будут действовать усиленные меры безопасностиговорится в сообщении
Другие подробности в мэрии Петербурга не привели.
При этом в региональном главке МВД агентству сообщили, что на нынешнем празднике выпускников меры по обеспечению безопасности и общественного порядка будут аналогичны действовавшим на "Алых парусах" в 2025 году.
Ранее сообщалось, что в ближайшую субботу, 27 июня, в более чем 40 российских регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров не будут продавать алкоголь.
Этот запрет коснется и Петербурга, где в этот вечер пройдет традиционный праздник "Алые паруса".