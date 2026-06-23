"Алые паруса" в Петербурге пройдут при усиленных мерах безопасности В Петербурге усилят меры безопасности при проведении праздника "Алые паруса"

Москва23 июн Вести.В Петербурге в период проведения праздника выпускников школ "Алые паруса" будут приняты усиленные меры безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В период проведения "Алых парусов" будут действовать усиленные меры безопасности говорится в сообщении

Другие подробности в мэрии Петербурга не привели.

При этом в региональном главке МВД агентству сообщили, что на нынешнем празднике выпускников меры по обеспечению безопасности и общественного порядка будут аналогичны действовавшим на "Алых парусах" в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в ближайшую субботу, 27 июня, в более чем 40 российских регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров не будут продавать алкоголь.

Этот запрет коснется и Петербурга, где в этот вечер пройдет традиционный праздник "Алые паруса".