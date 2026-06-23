Во время выпускных алкоголь не будут продавать в 40 российских регионах Власти 40 регионов решили ограничить продажу алкоголя во время выпускных

Москва23 июн Вести.В субботу, 27 июня, алкогольную продукцию не будут продавать в более чем 40 российских регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство просвещения выпустило рекомендацию школам назначить выпускные вечера на 27 июня.

Запрет на продажу спиртного коснется Санкт-Петербурга, где 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников "Алые паруса".

Также алкогольные напитки в не будут продавать в Башкирии, Республиках Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях.

В день празднования Дня молодежи запрет на розничную продажу будет также действовать в Сахалинской, Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Смоленской и Тюменской областях.

То же коснется и Ненецкого, Чукотского АО, ЯНАО, Севастополя, Запорожскую и Херсонскую области, ЛНР и ДНР.

Тем временем отдельные регионы продолжают вводить постоянные ограничения на продажу алкогольных напитков. Так, с 1 марта по воскресеньям и праздничным дням их нельзя приобрести в Республике Алтай.