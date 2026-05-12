Продажу алкоголя запретят в Ростовской области в день последнего звонка

Москва12 мая Вести.В день проведения последних звонков, 26 мая, в Ростовской области запретят продавать алкогольную продукцию. Об этом сообщается на официальном портале Правительства Ростовской области.

В этом году для всех выпускников донского региона последний звонок прозвенит уже совсем скоро - во вторник, 26 мая. Департамент потребительского рынка области в целях контроля и профилактики правонарушений в отношении объектов торговли планирует проведение соответствующих мониторинговых мероприятий говорится в сообщении

Запрет будет действовать в дни проведения выпускных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях. При этом ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в заведениях общественного питания.