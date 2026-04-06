Москва6 апр Вести.В законодательное собрание Свердловской области внесен на рассмотрение законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя. Соответствующий документ размещен на сайте областного парламента.

В частности, согласно документу, купить алкогольные напитки можно будет только с 09.00 до 22.00 (в настоящее время продавать алкоголь можно с 8.00 до 23.00).

В целях сокращения потребления на территории Свердловской области алкогольной продукции, … предлагается установить дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции указывается в документе

Также предлагается полностью запретить продажу алкоголя в Международный день защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября (либо в день начала нового учебного года, если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье). Во вторую субботу сентября, когда будет отмечаться День трезвости, купить алкоголь тоже не получится.

При этом новые ограничения не будут распространяться на кафе и рестораны с площадью зала от 30 квадратных метров.