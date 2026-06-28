Москва28 июн Вести.На праздник выпускников "Алые паруса - 2026" в Санкт-Петербурге, который проходит в ночь с 27 на 28 июня, прибыли делегации выпускников из 35 российских регионов и более 10 дружественных стран.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы администрации губернатора города.

Город по традиции чествует выпускников школ грандиозным праздником "Алые паруса"... Каждый год его гостями становятся и лучшие выпускники из-за рубежа. В этом году приглашения удостоились ребята из 35 регионов России и более десятка дружественных стран говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что на праздник "Алые паруса" загорятся факелы Ростральных колонн. Огонь появится в период с 0.30 до 1.30 в ночь на 28 июня. Первая часть праздника, которая включает в себя большой концерт с участием Юлии Пересильд и группы "Мандрагора", Юлианны Карауловой, Алены Свиридовой, Григория Мирошниченко, Елки, Люси Чеботиной, Filatov & Karas, Вани Дмитриенко и других, проходит на Дворцовой площади. После полуночи начинается водно-пиротехническое шоу на Неве с участием брига "Россия".