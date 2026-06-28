Москва28 июнВести.Российский певец Ваня Дмитриенко стал секретным гостем праздника выпускников "Алые паруса", прошедшего в Санкт-Петербурге, передает издание "Известия".
Объявила гостя певица и ведущая мероприятия Юлианна Караулова.
Здравствуй, Питер!поприветствовал певец выпускников
Со сцены на Дворцовой площади музыкант исполнил новую композицию "Алые паруса", получившую название в честь праздника, а также свой хит "Шелк".
Ранее сообщалось, что самыми ожидаемыми выступлениями на "Алых парусах" в Санкт-Петербурге стали концерты Елки и Люси Чеботиной.