Секретным гостем на празднике "Алые паруса" стал Ваня Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко стал секретным гостем "Алых парусов" Секретным гостем на празднике "Алые паруса" стал Ваня Дмитриенко

Москва28 июн Вести.Российский певец Ваня Дмитриенко стал секретным гостем праздника выпускников "Алые паруса", прошедшего в Санкт-Петербурге, передает издание "Известия".

Объявила гостя певица и ведущая мероприятия Юлианна Караулова.

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Со сцены на Дворцовой площади музыкант исполнил новую композицию "Алые паруса", получившую название в честь праздника, а также свой хит "Шелк".

Ранее сообщалось, что самыми ожидаемыми выступлениями на "Алых парусах" в Санкт-Петербурге стали концерты Елки и Люси Чеботиной.