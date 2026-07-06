Москва6 июл Вести.Музыкальный фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге собрал за два дня в Парке 300-летия 70 тысяч гостей. На нескольких сценах мероприятия выступили более 80 артистов, среди которых Клава Кока, МОТ, Ольга Бузова, а также Лолита, ставшая хедлайнером первого дня.

Секретным гостем и хедлайнером второго дня фестиваля стал певец Ваня Дмитриенко, который исполнил свои главные хиты.

Для каждого артиста это мечта — выступить на VK Fest в качестве секретного гостя. Это значимое признание, и внутренне оно бесценно откровенно признался музыкант со сцены мероприятия

Помимо концертной программы, для посетителей работали лектории, интерактивные зоны технологий, экстрим-парк, площадки для пляжного спорта и обширные семейные пространства.

Санкт-Петербург каждый год встречает VK Fest с особым теплом. Для нас очень ценно видеть, как на фестиваль приходят семьями, как дети впервые открывают для себя VK Fest, а взрослые возвращаются к любимым артистам, встречам и эмоциям. Специально для них мы создали сразу три большие детские зоны: с цирком, театром, пенной вечеринкой, мастер-классами, иллюзионистами, горками и огромными батутами. В эти выходные в Парке 300-летия Санкт-Петербурга с нами были 70 тысяч гостей: петербуржцы и гости города, родители с детьми, поклонники музыки, спорта, технологий и творчества. Спасибо каждому за это настроение: именно зрители делают фестиваль таким живым, открытым и по-настоящему петербургским рассказала руководитель фестиваля Зоя Новикова

Фестивальный тур 2026 года, стартовавший в Казани, продолжится в Нижнем Новгороде 11 июля, а завершится масштабными мероприятиями в Москве на ВДНХ 18–19 июля.