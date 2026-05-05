Москва5 мая Вести.Аудитория певицы Лолиты Милявской выражает свой гнев по поводу ее развязного поведения. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

В беседе с изданием NEWS.ru он прокомментировал появление множества негативных комментариев под видео, где артистка танцует с леденцом в форме соски-пустышки.

Не могу сказать, что Лолита на стопе. Просто к ее развязному поведению теперь будут относиться с большей требовательностью. Это касается ее как артиста и просто публичного человека заявил Рудченко

Он добавил, что артисты, которые привыкли разыгрывать или эпатировать свою аудиторию, будут и дальше сталкиваться с народным гневом.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла журналистам, что она делает, чтобы справиться с негативными комментариями в свой адрес.