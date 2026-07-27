Продюсер предрек крах карьеры решившей снова запеть на русском языке Брежневой Продюсер Рудченко: Брежневу ждет крах карьеры после неудавшейся смены образа

Москва27 июл Вести.Карьера певицы Веры Брежневой может завершиться после неудачной смены сценического образа и репертуара. Такое мнение выразил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Таким образом он прокомментировал сообщения о готовности Брежневой вновь исполнять песни на русском языке перед зрителями в нейтральных странах.

Продюсер подчеркнул, что попытка кардинально изменить устоявшийся образ артиста почти всегда заканчивается потерей интереса со стороны публики.

Брежнева, имея принципиальную антироссийскую позицию, думала, что она уже бренд. По ее мнению, что бы она ни делала, поклонники пойдут за ней. Однако они хотят именно Веру Брежневу, ее песни, благодаря которым та стала известной. Фанатам не нужен новый материал. Брежнева поняла, что ребрендинг не работает сказал эксперт

Рудченко отметил, что возвращение к исполнению песен на русском языке не гарантирует артистке восстановления прежнего уровня популярности.