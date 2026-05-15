Москва15 мая Вести.Уехавшим из России артистам после возвращения не удастся снова завоевать любовь публики, заявил Газете.ru продюсер Павел Рудченко.

По его словам, посещать страну может любой человек, у кого нет запрета на въезд. Однако, по его прогнозу, вернувшимся в РФ артистам не стоит надеяться на возобновление карьеры.

Мне кажется, наши люди это не простят — все, что они наговорили, наделали. Люди просто будут бойкотировать их мероприятия считает Рудченко

Он добавил, что в таком случае артисты останутся невостребованными, и им придется сменить профессию.

Ранее жена известного по сериалу "Кухня" актера Дмитрия Назарова - актриса Ольга Васильева - написала письмо в Государственную думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию. В нем она рассказала о трудностях жизни во Франции, а также о том, что актер тяжело болел последние годы.