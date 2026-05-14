Володин пока не видел письма супруги Назарова с просьбой позволить им вернуться

Москва14 мая Вести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не видел письма жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой о разрешении вернуться в Россию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что жена известного по сериалу "Кухня" актера Дмитрия Назарова актриса Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой позволить их семье вернуться. Ранее чета артистов уехала жить во Францию.

Письмо не видел, оно пока еще к нам не поступило сказал Володин журналистам в ответ на просьбу корреспондента ИС "Вести" Валентины Никольской прокомментировать свое отношение к этому письму

Политик подчеркнул, что в вопросе возвращения релокантов стоит обращать внимание на слова, которые они говорили о России, пока находились за рубежом.

По данным Mash, в письме Васильева сообщала, что они никогда не поддерживали ВСУ и не делали антироссийских заявлений.