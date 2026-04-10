Жена пропавшего героя России Асылханова не верит в версию о его похищении

Москва10 апр Вести.Супруга Героя России рядового Алексея Асылханова, пропавшего в Юрге Кемеровской области, Валерия прокомментировала версию о том, что ее мужа могли похитить. Вопрос об этом ей задало издание "Аргументы и Факты".

Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии ответила Валерия

Она подчеркнула, что доверяет только той информации, которую слышит от служб, занимающихся поиском супруга.

Кроме того, Валерия добавила, что не в курсе о каких-либо угрозах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в адрес ее мужа.

23-летний ветеран специальной военной операции РФ на Украине Алексей Асылханов пропал 3 апреля. По факту его исчезновения СУ СК РФ по Кузбассу возбудило уголовное дело об убийстве.

На данных момент какой-либо информации о его местонахождении нет. Супруга ветерана СВО уверена, что Асылханов не мог вернуться в зону боевых действий, не предупредив ее.