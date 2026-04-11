Москва11 апр Вести.Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов всегда делился планами со своей семьей, заявила его супруга Валерия в беседе с ТАСС.

Он бы сказал, если бы куда-то собрался. Мы всегда с ним вместе были, он никуда молча не собирался и не уходил. Он мне сказал, что на работу пошел и все. На работе сказали, что его не было даже в тот день приводит агентство слова своей собеседницы

Она добавила, что каких-либо вредных привычек у супруга нет, и он никогда ее не обманывал.

23-летний ветеран СВО исчез 3 апреля в Юрге. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве. Следственные органы рассматривают различные версии случившегося.

Алексей Асылханов – разведчик-оператор разведывательной роты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. В 2024 году удостоен звания Герой России.