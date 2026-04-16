Жена пропавшего в Кузбассе Героя России: кредитов и долгов у мужа не было

Москва16 апр Вести.Супруга пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия сообщила РИА Новости, что у ее мужа не было долгов и кредитов.

Насколько мне известно – нет. Кредитов точно не было, масштабных покупок тоже не было сказала Валерия Асылханова

Алексей Асылханов исчез в городе Юрга 3 апреля текущего года. Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

В ноябре 2022 года Асылханов отправился в зону СВО в составе разведывательной роты. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин лично вручил ему звезду Героя России – к тому моменту военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. После ранения он вернулся домой и работал педагогом дополнительного образования в местном техникуме. Ему 23 года.