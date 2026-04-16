Москва16 апр Вести.Подробности поисков Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе Юрга Кемеровской области, не разглашаются в интересах следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Возбуждено уголовное дело. В рамках указанного уголовного дела осуществляются поисковые и оперативно-следственные мероприятия в установленном законом порядке. В интересах следствия подробности не разглашаются сказал представитель правительства Кузбасса

Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля, и с тех пор о нем ничего не известно. По факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.

Асылханов отправился на СВО в ноябре 2022 года. Служил в составе разведывательной роты. Золотую Звезду Героя России военнослужащему вручил президент России Владимир Путин в декабре 2024 года. На тот момент на счету Асылханова было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

Он вернулся домой после ранения и работал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

Криминалист Михаил Игнатов ранее предположил, что Асылханов просто решил скрыться на время, поскольку у него были некие договорные обязательства, о которых жена могла и не знать.

Вместе с тем криминалист не исключил, что в деле есть криминальный след.