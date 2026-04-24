Москва24 апр Вести.Рассматривать некриминальную версию пропажи в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова нужно, но она не может быть основной, заявил РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

Асылханов ушел на СВО в ноябре 2022 года. В декабре 2024 года получил "Золотую Звезду" Героя России из рук Владимира Путина. Пропал мужчина 3 апреля 2026 года в Юрге Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Рассматривать некриминальный сценарий развития событий, конечно же, надо. Это должно быть одной из версий безвестного исчезновения Алексея, но не основной сказал Козлов

Он добавил, что Асылханов, как и все ветераны СВО, после службы проходят реабилитацию у психологов, которые могут помочь в расследовании пропажи Героя России.