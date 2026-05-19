Специалист рассказал, что поможет в поисках пропавшего Героя РФ в Кузбассе Экс-следователь Козлов: нужно отследить банковские счета пропавшего Героя РФ

Москва19 мая Вести.Банковские операции следует отследить на счетах пропавшего Героя России Алексея Асылханова, запросить сведения о возможном отчуждении имущества, заявил РИА Новости бывший следователь СК РФ, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

В ноябре 2022 года Асылханов отправился в зону СВО. В декабре 2024 года Владимир Путин лично вручил ему звезду Героя России – к тому моменту военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. После ранения он вернулся домой. Ему 23 года. Алексей Асылханов исчез в городе Юрга 3 апреля 2026 года. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее супруга пропавшего Алексея Асылханова Валерия сообщила, что у ее мужа не было долгов и кредитов.