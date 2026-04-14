Жена пропавшего Героя России из Кузбасса сообщила, что ждет ребенка Супруга Алексея Асылханова, пропавшего в Юрге, рассказала о беременности

Москва14 апр Вести.Супруга Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в Кемеровской области, сообщила агентству РИА Новости, что ждет ребенка.

Восемнадцать недель ровно сегодня цитирует РИА Новости Валерию Асылханову, которая рассказала о том, планировали ли они с мужем детей

Женщина добавила, что самочувствие у нее нормальное.

Алексей Асылханов исчез в городе Юрга 3 апреля текущего года. Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

В ноябре 2022 года Асылханов отправился в зону СВО в составе разведывательной роты. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин лично вручил ему звезду Героя России – к тому моменту военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. После ранения он вернулся домой и работал педагогом дополнительного образования в местном техникуме.