Экс-следователь Козлов: пропавший в Кузбассе Герой РФ мог вернуться в зону СВО

Москва22 мая Вести.Герой России Алексей Асылханов, пропавший в Юрге Кемеровской области, мог вернуться в зону проведения боевых действий, сообщило РИА Новости со ссылкой на бывшего следователя, участника СВО, ветерана боевых действий Василия Козлова.

Существует такой психологический феномен, как тяга вернуться в зону боевых действий, где Алексей однозначно ощущал важность своей миссии для достижения задач специальной военной операции, ценность навыков, прямую связь между действиями и результатом, наивысшее признание со стороны сослуживцев и государства в целом рассказал Козлов

Поэтому, по мнению следователя, Асылханов мог вернуться туда, где чувствовал себя героем.

В ноябре 2022 года Алексей Асылханов отправился в зону СВО. В декабре 2024 года Владимир Путин лично вручил ему звезду Героя России – к тому моменту военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. После ранения он вернулся домой, в Юргу, откуда пропал 3 апреля 2026 года. Ему 23 года. Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье об убийстве.