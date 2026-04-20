Экс-следователь высказал предположение о судьбе пропавшего в Кузбассе Героя РФ Бывший следователь Козлов: пропавший в Кузбассе Герой РФ мог скрыться намеренно

Москва20 апр Вести.Пропавший в Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов мог скрыться намеренно и не желать давать о себе знать, предположил бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов, которого цитирует РИА Новости.

Уточняется, что в день исчезновения Алексей Асылханов взял с собой сумку со всеми своими документами. Однако супруга пропавшего Валерия заявила, что документы боец СВО всегда носил при себе.

Ответ на вопрос, для какой цели Алексей взял с собой из дома документы, … если для него эти действия были нетипичными, - это может быть ключом к разгадке тайны исчезновения Алексея. Данные факты могут свидетельствовать о спланированных и осознанных действиях, которые привели к тому, что Алексей не вернулся домой. Значит, нельзя исключать вероятность благоприятного сценария развития событий отметил Козлов

По его словам, мужчина может быть жив и не при этом не желает сообщать о своем местонахождении.

Асылханов, ушедший на СВО в ноябре 2022 года в составе разведроты, в декабре 2024 года получил "Золотую Звезду" Героя России из рук президента Владимира Путина. На счету военнослужащего было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

Пропал мужчина 3 апреля текущего года в Юрге Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.