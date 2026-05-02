Экс-следователь СК выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе Экс-следователь Козлов: Герой РФ мог пропасть в результате несчастного случая

Москва2 мая Вести.Причиной исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасской Юрге мог стать несчастный случай или бытовой конфликт, сообщило РИА Новости со ссылкой на бывшего следователя СК России, участника СВО, ветерана боевых действий Василия Козлова.

В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему отметил Козлов

Город Юрга расположен на реке Томь, выше по течению, чем Томская область, куда обычно и выносит утопленников, рассказал экс-следователь.

Он также упомянул, что пропавший мог вступить в конфликт со знакомыми или случайными людьми на улице.

Ранее Козлов уточнил, что рассматривать некриминальную версию пропажи в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова нужно, но она не может быть основной.

Асылханов, ушедший на СВО в ноябре 2022 года в составе разведроты, в декабре 2024 года получил "Золотую Звезду" Героя России из рук президента Владимира Путина. На счету военнослужащего было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

Пропал мужчина 3 апреля текущего года в Юрге Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.