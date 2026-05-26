Москва26 мая Вести.К поискам Героя России Алексея Асылханова, без вести пропавшего в Кемеровской области, подключились не только полицейские и добровольцы – в них участвуют также люди с паранормальными способностями. Об этом сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на информированный источник.

Согласно одной из версий медиумов, причиной того, что 23-летний парень пропал, могли стать неожиданные действия кого-то из его близкого окружения. Сами экстрасенсы предполагают, что Герой России может находиться в лесу или рядом с водоемами. Кроме того, прорабатывается версия о проблемах с финансами или ожидании таковых.

Однако, как выяснила "РГ", ни в базе судов, ни в открытом банке исполнительных производств информация об Алексее Асылханове отсутствует. О каких-либо проблемах не говорили и в его семье.

Житель Юрги пропал 3 апреля. Он сел в машину к незнакомцу, после чего перестал выходить на связь.

Следственный комитет Кузбасса расследует дело по статье об убийстве, но официальных подробностей в интересах следствия пока не раскрывают.