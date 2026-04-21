Экс-следователь Козлов: следы пропавшего в Кузбассе Героя РФ нужно искать в авто

Москва21 апр Вести.Биологические следы пропавшего в Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова можно найти в автомобиле, в который он сел в день исчезновения, сообщило РИА Новости со ссылкой на бывшего следователя СК России, участника СВО, ветерана боевых действий Василия Козлова.

В автомобиле (в который сел Асылханов - ред.) будут иметься в обязательном случае и порядке биологические следы Алексея. Это потожировые следы, также отпечатки пальцев и ладоней рук... отметил экс-следователь

Он также уточнил, что биологические следы сохраняются несколько десятков лет.

Асылханов, ушедший на СВО в ноябре 2022 года в составе разведроты, в декабре 2024 года получил "Золотую Звезду" Героя России из рук президента Владимира Путина. На счету военнослужащего было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

Пропал мужчина 3 апреля текущего года в Юрге Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.