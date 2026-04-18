Москва18 апр Вести.Власти Юрги связались с супругой пропавшего в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова и предложили помощь. Об этом женщина рассказала агентству РИА Новости.

По словам Валерии Асылхановой, ей звонили из администрации города, интересовались, нужна ли поддержка.

Они спрашивали, нужна ли какая-то помощь. Я сказала, что нет, нахожусь с родителями цитирует слова Асылхановой РИА Новости

Алексей Асылханов пропал 3 апреля текущего года. возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Асылханов, ушедший на СВО в ноябре 2022 года в составе разведроты, в декабре 2024 года получил "Золотую Звезду" Героя России из рук президента Владимира Путина. На счету военнослужащего было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.