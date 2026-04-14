Жена пропавшего в Юрге Героя России не верит, что он мог потерять память Жена пропавшего Героя России Асылханова исключила версию о потере памяти у мужа

Москва14 апр Вести.Супруга Героя России Алексея Асылханова, который числится пропавшим в городе Юрга Кемеровской области, не считает, что он мог потерять память. Об этом Валерия Асылханова заявила в интервью РИА Новости.

Да нет, вряд ли ответила женщина на соответствующий вопрос журналистов

Мужчина покинул дом 3 апреля, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Следственное управление СК региона возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Супруга пропавшего также сообщила, что с момента исчезновения Алексей не выходил на связь и не появлялся на рабочем месте.

Асылханов ушел на фронт в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты. В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин лично вручил ему "Золотую Звезду" Героя России. К тому моменту на счету военнослужащего было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронированных машин. Однажды, находясь на позиции, он заметил скрытное выдвижение подразделений ВСУ, передал координаты российским войскам и, несмотря на численное превосходство противника, вступил в бой, сумев сдержать врага до прибытия подкрепления.