Москва17 апрВести.Супруга пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия не направляла запрос в военкомат, сообщило РИА Новости.
Я туда (в военкомат - ред.) не ходила, но я думаю, полиция все равно туда обращались в любом случае. Они там все, наверное, на уши подняли. Лично сама - нет (не делала запрос)сказала Валерия Асылханова
Ранее она делилась мыслями о том, что Алексей не стал бы без предупреждения возвращаться в зону проведения СВО, рассказывала, что у ее супруга не было долгов и кредитов и о том, что ждет ребенка.
Алексей Асылханов исчез в городе Юрга 3 апреля текущего года. Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье об убийстве.