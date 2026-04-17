Жена пропавшего в Кузбассе Героя России не обращалась в военкомат Жена пропавшего в Кузбассе Героя России Асылханова на делала запрос в военкомат

Москва17 апр Вести.Супруга пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия не направляла запрос в военкомат, сообщило РИА Новости.

Я туда (в военкомат - ред.) не ходила, но я думаю, полиция все равно туда обращались в любом случае. Они там все, наверное, на уши подняли. Лично сама - нет (не делала запрос) сказала Валерия Асылханова

Ранее она делилась мыслями о том, что Алексей не стал бы без предупреждения возвращаться в зону проведения СВО, рассказывала, что у ее супруга не было долгов и кредитов и о том, что ждет ребенка.

Алексей Асылханов исчез в городе Юрга 3 апреля текущего года. Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье об убийстве.