У жены пропавшего Героя России Асылханова не требовали выкуп Жена пропавшего Героя России Асылханова не получала сообщений о выкупе

Москва15 апр Вести.Жена пропавшего Героя России Алексея Асылханова Валерия сообщила, что никто не связывался с ней и не просил о выкупе. Об этом пишет ТАСС.

Она также рассказала, что у Алексея не было врагов, он со всеми хорошо общался и никто ему не угрожал. Друзья и коллеги растерялись, когда мужчина пропал, это стало для всех неожиданностью, подчеркнула Валерия.

Нет, вообще нет ответила она на вопрос, поступали ли ей требования о выкупе мужа

По последним данным, Алексей Асылханов в день исчезновения, 3 апреля, садился в неизвестный автомобиль. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, но номер и марку машины установить не удалось.