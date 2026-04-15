Москва15 апрВести.Жена пропавшего Героя России Алексея Асылханова Валерия сообщила, что никто не связывался с ней и не просил о выкупе. Об этом пишет ТАСС.
Она также рассказала, что у Алексея не было врагов, он со всеми хорошо общался и никто ему не угрожал. Друзья и коллеги растерялись, когда мужчина пропал, это стало для всех неожиданностью, подчеркнула Валерия.
Нет, вообще нетответила она на вопрос, поступали ли ей требования о выкупе мужа
По последним данным, Алексей Асылханов в день исчезновения, 3 апреля, садился в неизвестный автомобиль. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, но номер и марку машины установить не удалось.