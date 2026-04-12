Мать пропавшего Героя РФ Асылханова уверена, что у него не было врагов

У пропавшего Героя РФ Асылханова не было врагов, заявила его мать

Москва12 апр Вести.Мать пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова рассказала РЕН ТВ, что у ее сына не могло быть врагов.

23-летний ветеран специальной военной операции РФ на Украине Алексей Асылханов 3 апреля ушел из дома в Юрге на работу и пропал. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Врагов не было. Он мирный, спокойный, дружелюбный рассказала Татьяна Асылханова

Супруга пропавшего Валерия ранее сообщала, что не знает о каких-либо угрозах со стороны Вооруженных сил Украины в адрес ее мужа. Также она уверена, что Асылханов не мог вернуться в зону боевых действий, не предупредив ее.

Алексей Асылханов служил разведчиком-оператором разведывательной роты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. В феврале 2024 года получил тяжелые ранения.