Москва14 апрВести.Герой России Алексей Асылханов в день исчезновения садился в неизвестную машину, но правоохранители не смогли установить ее марку и номер. Об этом сообщила жена военнослужащего Валерия в беседе с РИА Новости.
Третьего апреля Асылханов вышел из дома в городе Юрга Кемеровской области и пропал.
Мне так сказали, что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнатьцитирует Валерию агентство
По словам женщины, сам момент, когда ее муж садился в авто, зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Ранее Валерия заявила, что считает маловероятной версию с потерей памяти у супруга.