Героя России Асылханова в день пропажи видели садившимся в неизвестную машину

Москва14 апр Вести.Герой России Алексей Асылханов в день исчезновения садился в неизвестную машину, но правоохранители не смогли установить ее марку и номер. Об этом сообщила жена военнослужащего Валерия в беседе с РИА Новости.

Третьего апреля Асылханов вышел из дома в городе Юрга Кемеровской области и пропал.

Мне так сказали, что он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать цитирует Валерию агентство

По словам женщины, сам момент, когда ее муж садился в авто, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ранее Валерия заявила, что считает маловероятной версию с потерей памяти у супруга.