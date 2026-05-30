Экс-следователь Козлов: Герой России Асылханов мог вернуться в зону СВО

Москва30 мая Вести.Наряду с криминальными версиями исчезновения Асылханова возможно пропавший Герой России мог вернуться в зону боевых действий​​​, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

Для отработки версии о возвращении в зону СВО Героя России Алексея Асылханова нужно проверить сведения о платежах банковской картой в Ростове-на-Дону и новых регионах сказал Козлов

Третьего апреля он ушел из дома в Юрге и не вернулся. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве.