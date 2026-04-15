Москва15 апр Вести.Причиной исчезновения Героя России Алексея Асылханова мог стать обычный побег. Об этом сообщил криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru.

Он перечислил основные версии произошедшего, в числе которых – добровольный уход из дома.

Вполне возможно, что и супруга могла не знать, какие у него были договорные обязательства. Может, он кому-то дал в долг крупную сумму или задолжал сам, могли возникнуть проблемы по другим поводам, могли поступать какие-то угрозы… И он решил скрыться на время предположил эксперт

Также, по его словам, не исключено, что в деле есть криминальный след. О похищении в данном случае говорить сложно, ведь мужчина сам сел в машину, которая его увезла, однако этот вариант все равно возможен. Также рассматривается версия, что Асылханова выманили члены бандитской группировки.

Ранее сообщалось, что жена Асылханова Валерия не получала никаких сообщений с требованиями о выкупе.