Исчезновение Героя РФ Асылханова связывают с его участием в СВО Пропажа Героя России Асылханова может быть связана с СВО

Москва3 июн Вести.Исчезновение Героя России Алексея Асылханова может быть связано с его участием в специальной военной операции. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на адвоката по уголовным делам, полковника следствия в отставке Максима Девятьярова.

Основываясь на своем 26-летнем опыте работы в следственных органах, к сожалению, вынужден предположить, что, скорее всего, исчезновение Героя России Асылханова связано с его героическими подвигами в зоне СВО приводятся в сообщении слова адвоката

У Асылханова была постоянная работа, а его супруга ожидает ребенка, поэтому видимых причин внезапно уезжать у мужчины не было. К тому же он оставил по месту жительства личные вещи и деньги, что также указывает на, что он не собирался долго отсутствовать.

23-летний Алексей Асылханов пропал 3 апреля. Он ушел из дом в Юрге Кемеровской области и с тех пор его местонахождение неизвестно. В поисках Героя России участвуют родственники, волонтеры и правоохранительные органы.