Москва26 мая Вести.23-летний Герой России Алексей Асылханов, который пропал 3 апреля в Кемеровской области, готовил новый педагогический проект для дошкольных учреждений незадолго до исчезновения. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на коллег молодого мужчины.

Вместе с коллегами Алексей разрабатывал проект, связанный с патриотическим воспитанием в детских садах. Он также участвовал в подготовке сценариев будущих занятий.

У Алексея было много знакомых среди педагогов Юргинского техникума, где он работал. В том числе он поддерживал связь с преподавателями, у которых раньше и сам учился приводятся слова коллег Асылханова

Алексей Асылханов после возвращения из зоны СВО работал Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

3 апреля он ушел из дома в Юрге и не вернулся. По факту его исчезновения СУ СК РФ по Кузбассу возбудило уголовное дело об убийстве.