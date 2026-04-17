Друг пропавшего Героя России Асылханова рассказал об их последней встрече

Москва17 апр Вести.Друг пропавшего в начале апреля Героя России Алексея Асылханова Александр рассказал изданию "АиФ" о том, когда видел его в последний раз.

Алексей Асылханов исчез 3 апреля при загадочных обстоятельствах в городе Юрга Кемеровской области. В последнее время он работал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

В последний раз виделись в прошлом году, 9 мая, на параде. Больше я его не видел, потому что призвали в армию рассказал Александр изданию

При этом он отметил, что Алексей – человек спокойный, не агрессивный, в темные дела он не лез.

Подробности поисков Асылханова в интересах следствия не разглашаются.